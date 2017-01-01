Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Австрии спасли 66 немецких студентов, застрявших на курорте

Комментариев: 0
Военные использовали два вертолета для перевозки группы из 66 учеников и учителей с центральной лыжной станции Касберг.
Армия Австрии спасла 66 немецких студентов, застрявших на курорте из-за снегопада
Армия Австрии спасла 66 немецких студентов, застрявших на курорте из-за снегопада

Австрийские военные осуществили воздушную перевозку группы немецких студентов, застрявших на заснеженном горнолыжном курорте. Об этом сообщает агентство AFP в пятницу, 11 января.

Военные использовали два вертолета для перевозки группы из 66 учеников и учителей с центральной лыжной станции Касберг в общине Грюнау в федеральной земле Верхняя Австрия.

Этот регион в течение многих дней был отрезан от цивилизации из-за сильного снегопада, покрывшего большую часть запада и центра страны.

Группа из Дортмунда прибыла туда в минувшую субботу, но станция была вынуждена закрыться через несколько дней назад из-за риска схода лавин, падения деревьев и отключения электроэнергии.

Напомним, юг Германии, Австрия и часть Чехии в течение последней недели переживают самые сильные снегопады за последние 20 лет.

 

 



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: снегопады, Германия, студенты, снег, Австрия, армия, военные, снегопад
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь