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Стычки на границе Газы: одна жертва, десять раненых

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На границе Газы в стычках с израильскими военными в пятницу, 11 января, погибла палестинка.
Израильские военные (архивное фото)
Израильские военные (архивное фото)

В столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа погибла одна палестинка, еще десять человек получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра в пятницу, 11 января.

"Одна женщина погибла, еще десять человек, в том числе палестинский журналист, получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа", - сказал аль-Кидра.

В свою очередь, представитель местного министерства здравоохранения Вафа Яги сообщила о 14 раненых.

Выступления продолжают восьмимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.

Ранее в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа пострадали, по меньшей мере, шестеро палестинцев.

 

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Теги: Израиль, сектор Газа, Палестина, граница, арабо-израильский конфликт, жертвы, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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