Американцу отрубило голову винтом вертолета

62-летнему мужчине во время запуска двигателя вертолета от аккумулятора отрубило голову винтом.



В американском штате Флорида мужчине отрубило голову винтом вертолета, сообщил телеканал

В американском штате Флорида мужчине отрубило голову винтом вертолета, сообщил телеканал WFLA в пятницу, 11 января.

Инцидент произошел 10 января в городе Бруксвилл (округ Эрнандо).



62-летний Сальваторе Диси со своим напарником пытался запустить двигатель вертолета при помощи передвижного аккумулятора. Однако внезапно самоходная установка дернулась и упала. Лопасти основного винта начали движение и отрубили мужчине голову.



Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.



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