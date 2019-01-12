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Американцу отрубило голову винтом вертолета

Комментариев: 1
62-летнему мужчине во время запуска двигателя вертолета от аккумулятора отрубило голову винтом.
Винт вертолета отрубил голову мужчине в США
Винт вертолета отрубил голову мужчине в США
wfla.com

В американском штате Флорида мужчине отрубило голову винтом вертолета, сообщил телеканал WFLA в пятницу, 11 января.
 
Инцидент произошел 10 января в городе Бруксвилл (округ Эрнандо).
 
62-летний Сальваторе Диси со своим напарником пытался запустить двигатель вертолета при помощи передвижного аккумулятора. Однако внезапно самоходная установка дернулась и упала. Лопасти основного винта начали движение и отрубили мужчине голову.
 
Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.
 
Напомним, ранее жертвами крушения вертолета в ОАЭ стали четыре человека. Кроме того, в Бразилии вертолет упал на жилые дома.

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Теги: США, смерть, вертолет, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Фарбио    12.01.2019, 01:32
Оценка:  -1
Фарбио
Тупые американцы
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