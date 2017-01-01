Американской стороне потребовалось около часа, чтобы оформить разрешение на въезд пожарных на территорию диппредставительства.

На территории американского посольства в Чехии произошел пожар blesk.cz



На территории американского посольства в Праге произошел пожар, сообщает издание

На территории американского посольства в Праге произошел пожар, сообщает издание Blesk в пятницу, 11 января.

На территории посольства загорелись две строительные бытовки. В ликвидации возгорания принимали участие три пожарных машины.



Отмечается, что для въезда на территорию посольства им нужно было получить разрешение от американской стороны, на это ушло около часа.







Cмотрите фотогалерею: В Праге произошел пожар на территории посольства США В результате инцидента никто не пострадал. По факту пожара проводится расследование.

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