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В Праге произошел пожар на территории посольства США

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Американской стороне потребовалось около часа, чтобы оформить разрешение на въезд пожарных на территорию диппредставительства.
На территории американского посольства в Чехии произошел пожар
На территории американского посольства в Чехии произошел пожар
blesk.cz

На территории американского посольства в Праге произошел пожар, сообщает издание Blesk в пятницу, 11 января.
 
На территории посольства загорелись две строительные бытовки. В ликвидации возгорания принимали участие три пожарных машины. 
 
Отмечается, что для въезда на территорию посольства им нужно было получить разрешение от американской стороны, на это ушло около часа.
 
В результате инцидента никто не пострадал. По факту пожара проводится расследование.

Напомним, ранее в Кишиневе у посольства Польши открыли стрельбу, а в посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие останки.

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Теги: Чехия, фото, пожар, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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