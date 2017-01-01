Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Участник акции "желтых жилетов" погиб в Бельгии

Комментариев: 0
Грузовик сбил насмерть манифестанта, участвовавшего в акции "желтых жилетов" возле бельгийского города Визе.
Акция протеста "желтых жилетов" в Брюсселе
Акция протеста "желтых жилетов" в Брюсселе
rtbf.be

Участник акции бельгийских "желтых жилетов" погиб вечером 11 января, сбитый грузовиком на автомагистрали Е25 Льеж-Маастрихт близ города Визе, сообщил телеканал RTBF.
 
По данным полиции, выехавшей на место происшествия, около 30 манифестантов блокировали движение грузовиков на выезде из Визе.
 
Грузовик, сбивший манифестанта, зарегистрирован в Нидерландах. Водитель задержан для допроса. По первым сведениям, полиция считает это несчастным случаем. Начато расследование. 

В Брюсселе десятки тысяч людей вышли на улицы в защиту климата
 
Напомним, ранее в Германии автомобиль врезался в толпу людей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Бельгия, протесты, демонстранты, желтые жилеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь