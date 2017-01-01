Участник акции "желтых жилетов" погиб в Бельгии

Грузовик сбил насмерть манифестанта, участвовавшего в акции "желтых жилетов" возле бельгийского города Визе.



Участник акции бельгийских "желтых жилетов" погиб вечером 11 января, сбитый грузовиком на автомагистрали Е25 Льеж-Маастрихт близ города Визе, сообщил телеканал

Участник акции бельгийских "желтых жилетов" погиб вечером 11 января, сбитый грузовиком на автомагистрали Е25 Льеж-Маастрихт близ города Визе, сообщил телеканал RTBF

По данным полиции, выехавшей на место происшествия, около 30 манифестантов блокировали движение грузовиков на выезде из Визе.







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Грузовик, сбивший манифестанта, зарегистрирован в Нидерландах. Водитель задержан для допроса. По первым сведениям, полиция считает это несчастным случаем. Начато расследование.

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