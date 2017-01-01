Названы кандидаты на пост главы Всемирного банка

Дочь американского президента Иванка Трамп названа одним из кандидатов на пост главы Всемирного банка.



Дочь американского президента Иванка Трамп, а также бывший постпред США при ООН Никки Хейли названы кандидатами на пост президента Всемирного банка, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Нынешний глава Всемирного банка Джим Ен Ким уйдет в отставку с 1 февраля несмотря на то, что срок его полномочий заканчивается только в 2022 году. По словам самого банкира, он хотел бы вернуться к работе в частном секторе экономики.

Среди кандидатов на его пост называются Никки Хейли, Иванка Трамп, замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.

Первое время обязанности главы Всемирного банка будет исполнять директор Кристалина Георгиева. Определиться с кандидатурой следующего президента планируется к середине февраля.

Президентом Всемирного банка избирается гражданин США, так как Штаты являются крупнейшим акционером банка.



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Как сообщал Корреспондент.net, в конце марта 2017 года стало известно, что Иванка Трамп станет официальным государственным служащим и будет работать в Белом доме на безвозмездной основе. Ее должность - "специальный советник президента".

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