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Названы кандидаты на пост главы Всемирного банка

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Дочь американского президента Иванка Трамп названа одним из кандидатов на пост главы Всемирного банка.
Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк
Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк


Дочь американского президента Иванка Трамп, а также бывший постпред США при ООН Никки Хейли названы кандидатами на пост президента Всемирного банка, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Нынешний глава Всемирного банка Джим Ен Ким уйдет в отставку с 1 февраля несмотря на то, что срок его полномочий заканчивается только в 2022 году. По словам самого банкира, он хотел бы вернуться к работе в частном секторе экономики.

Среди кандидатов на его пост называются Никки Хейли, Иванка Трамп, замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.

Первое время обязанности главы Всемирного банка будет исполнять директор Кристалина Георгиева. Определиться с кандидатурой следующего президента планируется к середине февраля.

Президентом Всемирного банка избирается гражданин США, так как Штаты являются крупнейшим акционером банка.

Иванка Трамп закрывает свой бренд одежды

Как сообщал Корреспондент.net, в конце марта 2017 года стало известно, что Иванка Трамп станет официальным государственным служащим и будет работать в Белом доме на безвозмездной основе. Ее должность - "специальный советник президента".

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Теги: США, Всемирный банк, должность, Иванка Трамп
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Источник: korrespondent.net

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