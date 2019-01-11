Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Forbes назвал доходы Трампа от продажи недвижимости

Комментариев: 0
Американский президент Дональд Трамп продал в минувшем году недвижимость на сумму примерно 35 миллионов долларов.
Трамп за год продал недвижимости на 35 млн долларов
Трамп за год продал недвижимости на 35 млн долларов
Getty Images

Президент США Дональд Трамп в 2018 году продал объекты недвижимости на общую сумму около 35 миллионов долларов, сообщает Forbes.
 
Отмечается, что больше половины этой суммы получено от продажи жилого комплекса в Нью-Йорке – порядка 20 миллионов долларов. Еще около 5,5 миллиона долларов выручили от сделки по продаже объектов внутри башни в Лас-Вегасе.
 
В настоящее время Трамп может владеть недвижимостью на сумму около 437 миллионов долларов.

Трамп получил наследство незаконным путем - NYT
 
Напомним, ранее Трамп заявил, что потерял огромное состояние за последние годы, так как не может одновременно вести бизнес и исполнять обязанности президента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Недвижимость, Трамп, Дональд Трамп, доход
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь