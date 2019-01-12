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В Париже прогремел взрыв, десятки пострадавших

Комментариев: 1
Взрыв произошел в помещении булочной на первом этаже четырехэтажного здания. Оно полностью уничтожено.
Спасатели работают на месте взрыва в Париже
Спасатели работают на месте взрыва в Париже
twitter.com/prefpolice

В центре Парижа произошел мощный взрыв во время пожара в одном из магазинов. Пострадали более 20 человек, сообщает полиция французской столицы в Twitter в субботу, 12 января.

“Пожарные Парижа работают над тушением огня в магазине на улице Тревиз в девятом округе, где разгорелся пожар, а затем – произошел мощный взрыв“, – говорится в сообщении.

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Информации о погибших пока нет, но некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Среди них несколько пожарных.

Взрыв произошел в помещении булочной на первом этаже четырехэтажного здания. Оно полностью уничтожено. В ближайших домах выбиты не только стекла окон, но и сломаны рамы.

В девятом округе Парижа расположены, в частности, столичная опера, а также - знаменитые магазины на бульваре Осман.

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Спасатели проводят срочную эвакуацию из соседних зданий. С этой целью на расположенной поблизости площади Оперы совершили посадку два вертолета службы гражданской обороны. Создана обширная зона безопасности, большая часть улицы перекрыта.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

Как сообщалось ранее, накануне киевлянка хотела взорвать пол дома.  В Шевченковском районе столицы удалось предотвратить взрыв газа в одном из жилых домов. Жительница одной из квартир решила покончить жизнь самоубийством, перерезав газовый шланг. Соседи вовремя заметили и вызвали спасателей.

 

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Теги: видео, фото, Париж, взрыв, огонь, пожар, пожарные, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    12.01.2019, 13:00
Оценка:  -1
Boxerogos
Нехило чьи-то булки взорвались!Увидеть Париж и умереть?
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