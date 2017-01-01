Взрыв в Париже: появилась информация о погибших

По разным данным, погибли от двух до четырех человек. Еще 47 получили ранения разной степени тяжести.

Количество пострадавших от взрыва в Париже приблизилось к пятидесяти twitter.com/prefpolice

В результате взрыва газа в магазине на улице Тревиз в Париже погибли четыре человека, не менее 47 пострадали. Такие данные озвучил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, сообщает телеканал BFM в субботу, 12 января.

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"В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. 10 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них – пожарный… В относительно тяжелом состоянии находятся 37 человек ", – сказал министр, который уже дважды за сегодня посетил место взрыва.

Он отметил действия пожарных, которые "смогли спасти своих товарищей, в течение полутора часов находившихся под завалами". При этом спасатели очень рисковали собственной жизнью.

В свою очередь прокуратура Парижа опровергла информацию Кастанера, заявив о двух погибших. При этом данные о количестве пострадавших оказались идентичными.

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Всем эвакуированным жителям квартала предоставлено временное жилье. Ожидается, что работы на месте взрыва будут продолжаться в течение суток.

Ранее стало известно, что в центре Парижа произошел мощный взрыв во время пожара в булочной на первом этаже четырехэтажного здания. Оно было полностью уничтожено. Первоначально сообщалось о 20 пострадавших.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа.