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В Киевском водохранилище ищут двух мужчин, которые провалились под лед

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Индицент произошел в пятницу 11 января, поиски идут всю субботу.
Одному мужчине удалось спастись самостоятельно
Одному мужчине удалось спастись самостоятельно
depositphotos.com

Сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций ведут поиск двух мужчин, которые провалились под лед на Киевском водохранилище в пятницу 11 января.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“11 января в 16:15 в оперативно-диспетчерскую службу Иванковского района поступило сообщение от национальной полиции о том, что вблизи с. Страхолесье во время катания на снегу по Киевскому водохранилищу провалились под лед три человека, один спасся самостоятельно, а двое выбраться на поверхность не смогли“, - указано в сообщении.

В службе добавили, что операция по поиску началась 12 января, в ней принимают участие члены спасательно-водолазного отделения из Вышгорода, а также водолазная группа Мобильно-спасательного центра ГСЧС Украины, спасателей из Чернобыля и Ивановского подразделения ГСЧС. 

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Кроме того, помощь предоставляет местная Нацполиция и мужчина, спасшийся самостоятельно. Сейчас поиском заняты 27 человек личного состава ГСЧС и два катера на воздушной подушке “Марс“.

По данным издания, примерное расстояние от места провала под лед до берега составляет 2 километра, по информации рыбаков ориентировочная глубина - 10 метров.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области три человека погибли от угарного газа.

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Теги: Киевское водохранилище, лед, ГСЧС, провалились люди под лед водохранилище
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