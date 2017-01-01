В Киевском водохранилище ищут двух мужчин, которые провалились под лед

Индицент произошел в пятницу 11 января, поиски идут всю субботу.

Сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций ведут поиск двух мужчин, которые провалились под лед на Киевском водохранилище в пятницу 11 января.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“11 января в 16:15 в оперативно-диспетчерскую службу Иванковского района поступило сообщение от национальной полиции о том, что вблизи с. Страхолесье во время катания на снегу по Киевскому водохранилищу провалились под лед три человека, один спасся самостоятельно, а двое выбраться на поверхность не смогли“, - указано в сообщении.

В службе добавили, что операция по поиску началась 12 января, в ней принимают участие члены спасательно-водолазного отделения из Вышгорода, а также водолазная группа Мобильно-спасательного центра ГСЧС Украины, спасателей из Чернобыля и Ивановского подразделения ГСЧС.

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Кроме того, помощь предоставляет местная Нацполиция и мужчина, спасшийся самостоятельно. Сейчас поиском заняты 27 человек личного состава ГСЧС и два катера на воздушной подушке “Марс“.

По данным издания, примерное расстояние от места провала под лед до берега составляет 2 километра, по информации рыбаков ориентировочная глубина - 10 метров.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области три человека погибли от угарного газа.