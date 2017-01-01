Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Снегопады в Европе: погиб 21 человек

Комментариев: 0
С 2 по 11 января в Европе непогода и снегопады унесли жизни не менее 21 человека.
Снегопад в Германии
Снегопад в Германии

В результате сильных снегопадов в странах Европы погиб по меньшей мере 21 человек. Об этом в субботу, 12 января, сообщает Associated Press.

Отмечается, что 11 января жертвами непогоды стали по меньшей мере четыре человека.

Также сообщается, что в Болгарии в результате лавины, которая сошла в горах Пирин, погибли два сноубордиста. В то же время в Германии погиб водитель снегоочистительной машины, которая утонула в реке. Еще один человек погиб в Албании. 

Кроме этого, в Швейцарии снежная лавина сошла на отель, три человека пострадали.

Ранее сообщалось, что юг Германии, Австрия и часть Чехии в течение последней недели переживают самые сильные снегопады за последние 20 лет.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Европа, снегопады, жертвы, снегопад, непогода, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь