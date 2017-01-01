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При взрыве в Париже пострадал украинец

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Гражданин Украины проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв.
В центре Парижа произошел мощный взрыв
В центре Парижа произошел мощный взрыв

В результате взрыва в пекарне в центре Парижа незначительные повреждения получил гражданин Украины. Об этом сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины во Франции Николай Собко, пишет Укринформ в субботу, 12 января. 

"Мужчина проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения", - сказал дипломат.

По его словам, украинцу оказали необходимую консульскую помощь. Он в удовлетворительном состоянии.

Как сообщалось, в центре Парижа произошел мощный взрыв во время пожара в булочной на первом этаже четырехэтажного здания. Оно было полностью уничтожено. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил о четырех погибших. В свою очередь прокуратура Парижа опровергла эту информацию, заявив о двух погибших.

 

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Теги: Франция, Париж, взрыв, посольство, украинец, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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