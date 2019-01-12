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В Нигерии взорвался бензовоз: более 20 погибших

Комментариев: 1
Инцидент произошел после того, как машина с цистерной перевернулась при резком повороте.
Взрыв бензовоза в Нигерии
Взрыв бензовоза в Нигерии
Скриншот из видео

В Нигерии более 20 человек погибли в результате взрыва бензовоза. Об этом в субботу, 12 января, сообщает Синьхуа.

Трагедия случилась на шоссе Калабар-Одукпани в южной части Нигерии.

Как отмечается, бензовоз не вписался в поворот, перевернулся, к нему сбежались люди, чтобы собрать топливо, которое выливалось. Через вспышку искры топливо загорелось и произошел взрыв.

В результате взрыва погибло более 20 человек.

 

Ранее под Римом произошел пожар и взрыв на автомобильной заправке, погибли два человека.

Также сообщалось, что на трассе вблизи Торонто в вечерний час пик взорвался бензовоз.

 

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Теги: Нигерия, взрыв, жертвы, погибшие, бензовоз
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    12.01.2019, 22:58
Оценка:  0
atos
Насобирали топлива?
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