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Беженка из Саудовской Аравии прибыла в Канаду

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Рахаф Мохаммед аль-Кунун сбежала от своих родственников, когда ее семья отдыхала в Кувейте.
Бежавшая из Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун
Бежавшая из Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун
LETA

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд лично встретила в аэропорту Торонто 18-летнюю подданую Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун, которой канадские власти предоставили убежище. Об этом в субботу, 12 января, сообщает DW.

Отмечается, что 12 января самолет с девушкой на борту приземлился в Торонто. В аэропорту девушку встретила глава МИД Канады Христя Фриланд.

В Канаду Рахаф Мохаммед аль-Кунун прибыла из Бангкока, а в Таиланд, в свою очередь, прилетела из Кувейта. Она планировала отправиться в Австралию, однако в аэропорту Бангкока ее задержали. Беглянке грозила депортация. Тогда девушка забаррикадировалась в гостинице и отказалась возвращаться на родину. В беседе с журналистами аль-Кунун заявила, что отказалась от ислама и боится реакции своих родственников.

Убежище беглянке согласилась предоставить Канада.

Ранее сообщалось, что 18-летння Рахаф Мохаммед аль-Кунун получила политическое убежище в Австралии.

Бесправные женщины. Бегство из Саудовской Аравии

Источник: Украинская служба DW

 

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Теги: Саудовская Аравия, Канада, Ислам, беженцы, убежище, Фриланд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Yaha_27    12.01.2019, 23:42
Оценка:  0
Yaha_27
Смелая молодец
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