Вашингтон сможет проводить военные операции в регионе и после вывода американских военных, подчеркнул глава Госдепа.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что вывод американских военных из Сирии не повлияет на возможности Вашингтона проводить в регионе военные операции при необходимости. Об этом глава Госдепа сказал в ходе общения с журналистами в Абу-Даби в субботу, 12 января.

Помпео подчернкул, что цель США - полностью избавиться от присутствия иранских сил в Сирии.

"Это амбициозная цель. Но это наша цель. Это наша миссия. Методы, которые мы будем использовать, разнообразные. Тот факт, что пара тысяч служащих в униформе покинут Сирию, является тактическим изменением. Это существенно не меняет нашу способность продолжать выполнять военные действия, которые нам необходимы", отметил госсекретарь.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных.

В январе 2019 года стало известно, что США начали вывозить из Сирии наземную военную технику. В Пентагоне информировали, что выведение войск может занять от 90 до 120 дней.

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