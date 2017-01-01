Huawei уволила арестованного в Польше сотрудника

Топ-менеджер Ван Вэйцзин, подозреваемый в шпионаже, действовал по собственной инициативе, подчеркнули в компании.

Huawei уволила сотрудника, которого арестовали за шпионаж в Польше

Китайская компания с уволила своего высокопоставленного сотрудника Ван Вэйцзина, арестованного в Польше по подозрению в шпионаже. Об этом в субботу, 12 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

В Huawei информировали, что вменяемые Вэйцзину действия "не имеют отношения к компании", однако инцидент повредил ее репутации. В Huawei информировали, что вменяемые Вэйцзину действия "не имеют отношения к компании", однако инцидент повредил ее репутации.

Отмечается, что решение об увольнении не противоречит его контракту.



Напомним, 11 января стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с китайской разведкой.

Один из них - поляк, бывший высокопоставленный сотрудник АНБ страны, второй - глава польского отделения Huawei.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2018 года в Канаде задержали финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

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