Huawei уволила арестованного в Польше сотрудника
Китайская компания с уволила своего высокопоставленного сотрудника Ван Вэйцзина, арестованного в Польше по подозрению в шпионаже. Об этом в субботу, 12 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что решение об увольнении не противоречит его контракту.
Напомним, 11 января стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с китайской разведкой.
Один из них - поляк, бывший высокопоставленный сотрудник АНБ страны, второй - глава польского отделения Huawei.
Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2018 года в Канаде задержали финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
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