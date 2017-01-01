США грозят компаниям ФРГ из-за Северного потока-2

Фирмы, поддерживающие Северный поток-2 и Турецкий поток, подрывают безопасность Украины и Европы, подчеркнул американский представитель Ричард Гренелл.

Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода Северный поток-2. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщила газета Bild.

"Мы подчеркиваем, что, если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо (проектах), это может повлечь за собой введение санкций", - подчеркнул Гренелл.

По его утверждению, "если из-за запуска Северного потока-2 и Турецкого потока европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России".

Как считает Гренелл, "фирмы, поддерживающие оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы".

По данным газеты, письма, согласованные с властями США, были разосланы многим немецким компаниям, которые, восприняли их как давление.

При этом представитель Гренелла заявил изданию, что их "нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг критику Вашингтона в адрес Северного потока-2. Он заявил, что вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США.

На это американское посольство в ФРГ напомнило, что Европарламент в декабре 2018 года принял резолюцию, призывающую к отмене Северного потока-2.

Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

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