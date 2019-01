Трамп: С "шатдауном" можно разобраться за 15 минут

Президент США Дональд Трамп в субботу, 12 января, заявил, что рассчитывает на сотрудничество Демократической партии, чтобы завершить приостановку работы федеральных ведомств ("шатдаун") и урегулировать ситуацию на границе США и Мексики. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Демократам следует вернуться в Вашингтон и работать над тем, чтобы закончить "шатдаун" и в то же самое время завершить страшный гуманитарный кризис на нашей южной (с Мексикой - ред.) границе. Я в Белом доме, жду вас!" - отметил президент США.

Он добавил, что "демократы могли бы разобраться с "шатдауном" за 15 минут!".

Democrats could solve the Shutdown in 15 minutes! Call your Dem Senator or Congresswoman/man. Tell them to get it done! Humanitarian Crisis.