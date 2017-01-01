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Трамп: С "шатдауном" можно разобраться за 15 минут

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Американский лидер призвал демократов сесть за стол переговоров в Белом доме из-за бюджетного кризиса в США.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в субботу, 12 января, заявил, что рассчитывает на сотрудничество Демократической партии, чтобы завершить приостановку работы федеральных ведомств ("шатдаун") и урегулировать ситуацию на границе США и Мексики. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Демократам следует вернуться в Вашингтон и работать над тем, чтобы закончить "шатдаун" и в то же самое время завершить страшный гуманитарный кризис на нашей южной (с Мексикой - ред.) границе. Я в Белом доме, жду вас!" - отметил президент США.

Он добавил, что "демократы могли бы разобраться с "шатдауном" за 15 минут!".

При этом, говоря о ситуации с нелегальными иммигрантами, Трапм указал, что 23% заключенных в США - нелегалы, а в штате Техас в период с 2011 по 2018 годы "нелегальные чужаки" совершили 292 тысяч преступлений.

Ранее сообщалось, что "шатдаун" в США побил исторический рекорд продолжительности.
 
Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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Теги: США, Трамп, мигранты, Дональд Трамп, демократы, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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