Трамп: С "шатдауном" можно разобраться за 15 минут

Американский лидер призвал демократов сесть за стол переговоров в Белом доме из-за бюджетного кризиса в США.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 12 января, заявил, что рассчитывает на сотрудничество Демократической партии, чтобы завершить приостановку работы федеральных ведомств ("шатдаун") и урегулировать ситуацию на границе США и Мексики. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Демократам следует вернуться в Вашингтон и работать над тем, чтобы закончить "шатдаун" и в то же самое время завершить страшный гуманитарный кризис на нашей южной (с Мексикой - ред.) границе. Я в Белом доме, жду вас!" - отметил президент США.

Он добавил, что "демократы могли бы разобраться с "шатдауном" за 15 минут!".

Democrats could solve the Shutdown in 15 minutes! Call your Dem Senator or Congresswoman/man. Tell them to get it done! Humanitarian Crisis. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

При этом, говоря о ситуации с нелегальными иммигрантами, Трапм указал, что 23% заключенных в США - нелегалы, а в штате Техас в период с 2011 по 2018 годы "нелегальные чужаки" совершили 292 тысяч преступлений.

Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet