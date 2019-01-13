Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На шахте в Китае погибли 19 человек

Комментариев: 0
В результате обрушения кровли на угольной шахте еще двое горняков остались заблокированными под землей. Их поиски продолжаются.
На угольной шахте в Китае (архивное фото)
На угольной шахте в Китае (архивное фото)

На северо-западе Китая при обрушении угольной шахты погибли не менее 19 человек. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщило издание Xinhua со ссылкой на данные властей.

Отмечается, что инцидент произошел 12 января в 16.30 (10.30 по киевскому времени) в провинции Шэньси.

Под землей в момент обрушения находились 87 человек, из них 66 шахтеров удалось эвакуировать, 19 человек погибли.

Поиски еще двух человек продолжаются.

Угольная шахта принадлежит компании Baiji Mining. Причины обрушения пока не установлены.

Жертвами взрыва в Китае стали более 20 человек

Напомним, 22 декабря 2018 года на руднике в российском Соликамске произошло задымление из-за строительных работ. Девять шахтеров погибли, оказавшись заблокированными под землей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, шахтеры, шахта, погибли, горняки, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь