Трамп скрывает подробности бесед с Путиным - СМИ

В засекреченных файлах США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров двух лидеров в пяти местах за последние два года, пишет The Washington Post.

Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Гамбурге

Президент США Дональд Трамп скрывает от членов администрации детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в субботу, 12 января сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, в частности, речь идет о встрече Трампа с Путиным в 2017 году в Гамбурге, на которой также присутствовал занимавший на тот момент пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон.

Утверждается, что после переговоров Трамп забрал записи своего переводчика и потребовал от него не распространяться о том, что было сказано среди других членов администрации.

Об этом стало известно после того, как один из команды советников Трампа в Белом доме и высокопоставленный представитель Госдепартамента запросили у лингвиста информацию о встрече двух лидеров, но получили на это отказ.

Издание отмечает, что остается неясным, забирал ли Трамп записи переводчиков в других случаях, однако, по словам чиновников, им не удалось получить "достоверный отчет о двухчасовой встрече президента в Хельсинки".

Тогда, в отличие от встречи в Гамбурге, президент США не позволил представителям администрации присутствовать во время переговоров.

Некоторые сторонники Трампа заявили, что президент считает присутствие подчиненных нежелательным, так как оно ухудшает его способность наладить взаимопонимание с Путиным.

Они также считают, что стремление американского лидера к секретности может быть продиктовано "неловкими утечками", произошедшими в начале его президентства.

Полностью с деталями переговоров глав государств, по информации издания, не знакомы даже высокопоставленные чиновники администрации американского лидера.



Из-за этого, как утверждают анонимные собеседники The Washington Post, подробные сведения о личных встречах Трампа и Путина за последние два года в пяти местах отсутствуют даже в секретных документах.

Напомним, первая встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге в начале июля 2017 года. Она продолжалась более двух часов вместо запланированных тридцати минут.

Позже стало известно, что лидеры беседовали во второй раз во время ужина в Гамбурге.

Как сообщал Корреспондент.net, после встречи президентов США и России в Хельсинки в июле 2018 года двое сенаторов-демократов призвали допросить на слушаниях в Конгрессе переводчицу, которая присутствовала на переговорах.

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