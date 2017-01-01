ЕС грозит нехватка €16,5 млрд при жестком Brexit - эксперты

Выход Великобритании из ЕС без заключения соглашения с Брюсселем грозит значительной нехваткой средств в бюджете ЕС, подсчитал аналитический центр Bruegel.

Выход Великобритании из состава Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем грозит дополнительным финансовым бременем для остальных членов ЕС. Об этом издания немецкой медиагруппы Funke пишут в воскресенье, 13 января, со ссылкой на данные брюссельского аналитического центра Bruegel.

Brexit без принятого соглашения приведет к нехватке 16,5 миллиарда евро в бюджете Европейского Союза, говорится в письме Bruegel в бундестаг. Brexit без принятого соглашения приведет к нехватке 16,5 миллиарда евро в бюджете Европейского Союза, говорится в письме Bruegel в бундестаг.

В подобном случае одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 миллиарда евро. При этом дополнительные доходы ФРГ от таможенных поступлений составят около 200 миллионов евро, отмечают эксперты Bruegel.

Великобритания является вторым после Германии плательщиком в бюджет Евросоюза.

Ранее о возможном дополнительном финансовом бремени для ФРГ в подобной ситуации предупредил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер. В то же время он не исключил, что парламент Великобритании одобрит соглашение о выходе страны из ЕС.

Между тем, Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) особо выделяет высокую нагрузку в виде таможенных сборов. По оценке DIHK, компаниям из ФРГ придется ежегодно платить пошлины общей величиной в три миллиарда евро за экспорт товаров в Великобританию в случае ее выхода из ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.

Напомним, 25 ноября главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября.

Кроме того, на встрече была подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после Brexit.

В декабре в британском парламенте прошли пятидневные дебаты. Голосование в британской Палате общин о соглашении по Brexit, первоначально запланированное на 11 декабря, состоится 15 января.

Выход Великобритания из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.

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Источник: Русская служба DW

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