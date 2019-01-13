США предложили КНДР переговоры во Вьетнаме - СМИ
Администрация США предложила Северной Корее провести вторую встречу лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына в середине февраля во Вьетнаме. Об этом 13 января сообщила газета Yomiuri со ссылкой на американские, южнокорейские и японские источники.
Отмечается, что Пхеньян пока рассматривает данное предложение и конкретного ответа на него не дал.
Как указали источники газеты, в качестве места проведения второй встречи Трампа и Ким Чен Ына назывались также Индонезия, Монголия, демилитаризованная зона между двумя корейскими государствами. Однако конкретно Вашингтон предложил Пхеньяну только Вьетнам.
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