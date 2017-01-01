При ДТП в Швеции погибли шесть иностранцев
Около шведского города Кируна в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть иностранных туристов. Как сообщает газета Barometern, авария произошла на окружной дороге вечером 12 января.
В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Известно, что погибшие туристы приехали не из скандинавских стран, и что все они были 1990-х годов рождения. Семьям погибших уже сообщили о случившемся.
В полиции также рассказали, что водитель грузовика серьезных травм не получил, он находится в состоянии шока. Еще одного человека госпитализировали на вертолете. По словам сотрудника пресс-службы полиции Лива Фалена, обоих пострадавших уже допросили.
Ранее в кубинской провинции Гуантанамо опрокинулся автобус с иностранными туристами - погибли семь человек и пострадали 33.
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