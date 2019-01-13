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На границе США и Мексики нашли тоннель для наркотиков

Комментариев: 1
Федеральная полиция Мексики заявила, что длина тоннеля составляет около 32 футов и это уже третий подобный обнаруженный тоннель за месяц.
Тоннель мог быть использован для перевозки наркотиков и людей через границу
Тоннель мог быть использован для перевозки наркотиков и людей через границу
BBC

На границе Мексики и США обнаружили тоннель, который, по мнению мексиканских властей, мог использоваться для транспортировки наркотиков.

"Обнаруженный на этой неделе у Аризоны тоннель, как подозревают мексиканские власти, мог быть использован для перевозки наркотиков и людей через границу", - сообщает The Hill.

Федеральная полиция Мексики заявила, что длина тоннеля составляет около 32 футов (около 10 метров). Также отмечается, что это уже третий подобный обнаруженный тоннель за месяц.

В Мексике мэр был убит через полтора часа после вступления в должность

Недавно в мексиканском городе Сьюдад-Мигель-Алеман, у границы с США, произошла перестрелка между мексиканскими наркокартелями, в результате которой погибли 24 человека.

 

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Теги: наркотики, США, Мексика, туннель, тоннель, наркоторговля, наркокартель, наркомафия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rangol    13.01.2019, 12:34
Оценка:  0
Rangol
А куда в том месте можно через 10 метров выйти? Там, что уже стоит стена Трампа?
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