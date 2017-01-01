Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Германии пройдет забастовка в шести аэропортах

Комментариев: 0
Профсоюз Verdi требует повысить зарплату 23 тысячам работников сферы обеспечения безопасности аэропортов.
Забастовка в Германии 15 января охватит шесть аэропортов
Забастовка в Германии 15 января охватит шесть аэропортов
dpa

Профсоюз Verdi, требующий повысить зарплату работникам сферы обеспечения безопасности аэропортов в ФРГ, расширил количество аэропортов, в которых во вторник, 15 января, пройдет предупредительная забастовка.

Помимо Франкфурта-на-Майне, стачка состоится в аэропортах Ганновера, Бремена, Галле, Дрездена и Эрфурта, сообщил в воскресенье, 13 января. представитель Verdi. По его словам, пассажирам рекомендовано готовиться к значительным перебоям в воздушном сообщении.

В аэропортах Ганновера и Бремена забастовка начнется в 00.00 15 января и продлится сутки. В Лейпциге персонал, отвечающий за безопасность аэропорта, прекратит работу с 4.00 до 18.00, в Дрездене - с 3.00 до 21.00, в Эрфурте - с 6.00 до 22.00, во Франкфурте-на-Майне - с 2.00 до 20.00.

Профсоюз добивается повышения зарплаты до 20 евро в час для 23 тысяч работников, отвечающих за безопасность в аэропортах. Работодатель считает это требование чрезмерным. Verdi в свою очередь выражает недовольство тем, что работодатель пока не сделал серьезного предложения, которое позволило бы отказаться от предупредительной забастовки.

Напомним, 10 января в Германии бастовали сотрудники аэропортов, отвечающие за безопасность перевозок пассажиров и грузов.

Источник: Русская служба DW

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Забастовки, Германия, аэропорт, забастовка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь