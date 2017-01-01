Макаки в Японии боятся снега и ходят по проводам

Обезьяны прошли по проводам над занесенной снегом землей чтобы не намочить лапы. Видео из животными покорило пользователей соцсетей.

В Японии очевидцы сняли на видео группу обезьян, которые перебираются по проводам через поле, занесенное снегом, сообщает NDTV.

Мартышки не захотели идти по заснеженному полю и проявили смекалку – перебрались через снежный участок по проводам. Видео было загружено в социальную сеть женщиной, которая снимала окрестности города Муцу, что в северной части страны, и случайно обнаружила обезьян. За считанные часы ролик набрал больше миллиона просмотров.