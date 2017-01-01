Макаки в Японии боятся снега и ходят по проводам
Обезьяны прошли по проводам над занесенной снегом землей чтобы не намочить лапы. Видео из животными покорило пользователей соцсетей.
В Японии очевидцы сняли на видео группу обезьян, которые перебираются по проводам через поле, занесенное снегом, сообщает NDTV.
Мартышки не захотели идти по заснеженному полю и проявили смекалку – перебрались через снежный участок по проводам. Видео было загружено в социальную сеть женщиной, которая снимала окрестности города Муцу, что в северной части страны, и случайно обнаружила обезьян. За считанные часы ролик набрал больше миллиона просмотров.
8 января 2019 г.
Японские макаки привлекают туристов со всего мира своей привычкой купаться в горячих источниках зимой. Несмотря на то, что они обладают густой шерстью, холода они не любят. Видимо, поэтому они и изобрели такой необычный способ избежать соприкосновения со снегом.
Ранее сообщалось, что в Малайзии сняли на видео как дикая обезьяна снимает номерной знак с припаркованного автомобиля.
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