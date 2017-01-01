В Германии лавина отрезала от мира почти 2 тысячи человек

Это местные жители и туристы.

Лавина изолировала жителей и туристов в Германии 24.kz

В Германии после схода лавины порядка 2 тыс человек оказались отрезанными от внешнего мира. Инцидент произошел в баварской общине Бальдершванг на юге страны, пишет издание Merkur.

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По данным полиции, сейчас жители и туристы, которые были изолированы из-за лавины, снабжены всем необходимым.

Отмечается, что работа линий электропередачи не нарушена, эвакуация населения на данный момент не планируется. Дальнейшие действия будут обсуждены комиссией, в состав которой войдут эксперты горноспасательной службы и представители местных органов власти.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за снегопадов в Европе погиб 21 человек.