В Австрии под лавиной оказались погребены три немецких лыжника

В розыске еще один житель Южной Баварии 28 лет. Его поиски были приостановлены из-за сильного снегопада.

Трое лыжников из Германии погибли в лавине в Австрии, четвертый мужчина, находившийся в группе, пока не обнаружен. Об этом сообщила баварская газета Merkur со ссылкой на полицию в воскресенье, 13 января.

Четверо лыжников находились в субботу в горах, они пытались проехать ранее закрытую из-за угрозы схода лавины трассу. Вечером супруга одного из мужчин обратилась в полицию из-за того, что связь с группой пропала. Полиция смогла по мобильным телефонам определить местонахождение людей.

Спасатели обнаружили тела трех граждан ФРГ 32, 36 и 57 лет. В розыске находится еще один житель Южной Баварии 28 лет. Его поиски были приостановлены в ночь на воскресенье из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин.

Напомним, юг Германии, Австрия и часть Чехии в течение последней недели переживают самые сильные снегопады за последние 20 лет.

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