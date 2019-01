Трамп не ответил на вопрос о работе на Россию

Два ведущих американских СМИ The New York Times и The Washington Post написали о серьезных основаниях подозревать Трампа в связях с Россией.

Трампа продолжают доставать вопросами о связях с Россией

Ведущий телеканала Fox News спросил президента США Дональда Трампа, работал он когда-то на Россию, президент не дал однозначного ответа, пишет The Guardian . Инцидент произошел вечером в субботу, 12 января, в эфире телеканала. "Это - самая оскорбительная вещь, о которой меня спрашивали", - сказал в ответ Трамп. Он не ответил, да или нет. Напомним, ранее издание The New York Times написало, что после увольнения Трампом директора ФБР Джеймса Коми, правоохранительные органы начали расследование в отношении того, действовал ли президент как агент РФ. Washington Post сообщает, что Трамп скрыл детали встречи с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году.

