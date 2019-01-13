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Трамп не ответил на вопрос о работе на Россию

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Два ведущих американских СМИ The New York Times и The Washington Post написали о серьезных основаниях подозревать Трампа в связях с Россией.
Трампа продолжают доставать вопросами о связях с Россией
Трампа продолжают доставать вопросами о связях с Россией
 
Ведущий телеканала Fox News спросил президента США Дональда Трампа, работал он когда-то на Россию, президент не дал однозначного ответа, пишет The Guardian .
 
Инцидент произошел вечером в субботу, 12 января, в эфире телеканала.
 
"Это - самая оскорбительная вещь, о которой меня спрашивали", - сказал в ответ Трамп.
 
 
Он не ответил, да или нет.
 
Напомним, ранее издание The New York Times написало, что после увольнения Трампом директора ФБР Джеймса Коми, правоохранительные органы начали расследование в отношении того, действовал ли президент как агент РФ.
 
Washington Post сообщает, что Трамп скрыл детали встречи с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году.
 
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Теги: Россия-США, СМИ, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    13.01.2019, 20:09
Оценка:  +1
Колишній-східняк
На вопрос как дела - завыл матерно, напился, набил морду вопрошавшему, долго бился головой об стенку — вообщем ушел от ответа."( М. Жванецкий).
nelci    13.01.2019, 20:46
Оценка:  0
nelci
Если долго биться ап стенку, может всякое померещиться, даже то , что Трамп агент пу! Или наоборот, если кто то добавит.
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