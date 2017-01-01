США изучает варианты нанесения удара по Ирану - СМИ

Причиной изучения возможных военных вариантов против Ирана мог стать обстрел дипломатического квартала в Багдаде, который произошел в сентябре 2018 года.

Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном обратился в Пентагон с просьбой разработать возможные варианты нанесения удара по Ирану, сообщает со ссылкой на собственные источники The Wall Street Journal.

Источники подтвердили, что Пентагон выполнил просьбу Совета, однако остается неизвестным, получил ли Белый дом уже наработки военного ведомства.

Причиной изучения возможных военных вариантов против Ирана мог стать обстрел дипломатического квартала в Багдаде, который произошел в сентябре 2018 года. В США заявили, что обстрел был произведен группой, которая имеет отношение к Ирану.

В то же время, пресс-секретарь совета нацбезопасности Гаррет Маркиз не дал точного ответа на вопрос о том, вел ли Совет разработку возможного удара.

"Мы продолжаем пересмотр статуса наших сотрудников после попыток нападения на посольство в Багдаде и консульство в Басре. Мы рассматриваем полный спектр мер для обеспечения их безопасности и наших интересов", - заявил Маркиз.

Напомним, ранее командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран располагает ракетами, которые могут поразить военные базы США в Афганистане, ОАЭ и Катаре, а также американские авианосцы в Персидском заливе.