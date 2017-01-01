Мэра Гданьска ударили ножом на сцене

В результате нападения вооруженного ножом мужчины пострадал мэр польского Гданьска Павел Адамович.



Неизвестный мужчина напал с ножом на мэра польского Гданьска Павла Адамовича, сообщает

Неизвестный мужчина напал с ножом на мэра польского Гданьска Павла Адамовича, сообщает Gazeta.pl в воскресенье, 13 января.

Нападение произошло во время праздничного концерта. Нападавший проник на сцену, где выступал градоначальник, и нанес удар ножом.



По предварительной информации, мэр остался жив, его с ранениями госпитализировали в больницу.



Отмечается, что нападавший успел прокричать, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и считал виновником случившегося именно мэра Гданьска. Мужчину задержали правоохранители.











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