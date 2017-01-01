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Мэра Гданьска ударили ножом на сцене

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В результате нападения вооруженного ножом мужчины пострадал мэр польского Гданьска Павел Адамович.

Неизвестный мужчина напал с ножом на мэра польского Гданьска Павла Адамовича, сообщает Gazeta.pl в воскресенье, 13 января.
 
Нападение произошло во время праздничного концерта. Нападавший проник на сцену, где выступал градоначальник, и нанес удар ножом. 
 
По предварительной информации, мэр остался жив, его с ранениями госпитализировали в больницу.
 
Отмечается, что нападавший успел прокричать, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и считал виновником случившегося именно мэра Гданьска. Мужчину задержали правоохранители.




 
Напомним, ранее мужчина с ножом напал на людей в метро Манчестера. Кроме того, в Лондоне мужчина с ножом напал на посетителей офиса Sony.

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Теги: Польша, видео, мэр, нож, Гданьск, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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