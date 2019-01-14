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Раненый мэр Гданьска находится в критическом состоянии

Комментариев: 2
Состояние здоровья мэра польского Гданьска Павла Адамовича, получившего ножевое ранение на концерте, очень серьезное.
На мэра Гданська Павла Адамовича напали с ножом
На мэра Гданська Павла Адамовича напали с ножом
wiadomosci.dziennik.pl

Состояние мэра польского Гданьска Павла Адамовича, который был ранен ножом во время благотворительного концерта, оценивается как крайне тяжелое, сообщает Onet.
 
По данным портала, политика экстренно прооперировали. Предположительно у него повреждена аорта.
 
В Университетском клиническом центре Гданьска, куда госпитализировали политика, подтвердили, что состояние Адамовича серьезное.
 
"Состояние здоровья мэра Адамовича очень серьезное. Пока никакой информации о его состоянии подаваться не будет. Завтра запланирована пресс-конференция в госпитале", – сообщили РИА Новости в медцентре.
 
Напомним, вечером 13 января неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска. Во время речи Павла Адамовича на благотворительном концерте на сцену выбежал мужчина и несколько раз ударил градоначальника ножом. 

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Во время инцидента мужчина кричал, что был незаконно осужден и обвинял в произошедшем власти. По данным СМИ на сцену нападавший проник по удостоверению работника СМИ. Злоумышленник задержан, полиция выясняет его мотивы.

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Теги: Польша, мэр, нож, Гданьск, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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КульныйПэрэць    14.01.2019, 01:20
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
Гражданство нападавшего уже выяснили?Не дай Бог это наш Нераб Свидомович Чистяченко-Санузленко!!!
sharry-sharry    14.01.2019, 01:30
Оценка:  -1
sharry-sharry
Нет,думаю это очередной путиносос,таким образом спасает русских в Польше и их дискриминацию...
КульныйПэрэць    14.01.2019, 01:39
Оценка:  0
КульныйПэрэць
Не смеши меня,парчушка!Думает оно...Те,кто сосут и лижут свинохряку Пете,думать не способны в принципе! ;-)
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