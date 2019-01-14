Раненый мэр Гданьска находится в критическом состоянии
Состояние здоровья мэра польского Гданьска Павла Адамовича, получившего ножевое ранение на концерте, очень серьезное.
Состояние мэра польского Гданьска Павла Адамовича, который был ранен ножом во время благотворительного концерта, оценивается как крайне тяжелое, сообщает Onet.
По данным портала, политика экстренно прооперировали. Предположительно у него повреждена аорта.
В Университетском клиническом центре Гданьска, куда госпитализировали политика, подтвердили, что состояние Адамовича серьезное.
"Состояние здоровья мэра Адамовича очень серьезное. Пока никакой информации о его состоянии подаваться не будет. Завтра запланирована пресс-конференция в госпитале", – сообщили РИА Новости в медцентре.
Напомним, вечером 13 января неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска. Во время речи Павла Адамовича на благотворительном концерте на сцену выбежал мужчина и несколько раз ударил градоначальника ножом.
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Во время инцидента мужчина кричал, что был незаконно осужден и обвинял в произошедшем власти. По данным СМИ на сцену нападавший проник по удостоверению работника СМИ. Злоумышленник задержан, полиция выясняет его мотивы.
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