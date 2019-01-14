Раненый мэр Гданьска находится в критическом состоянии

Состояние здоровья мэра польского Гданьска Павла Адамовича, получившего ножевое ранение на концерте, очень серьезное.

На мэра Гданська Павла Адамовича напали с ножом wiadomosci.dziennik.pl



Состояние мэра польского Гданьска Павла Адамовича, который был ранен ножом во время благотворительного концерта, оценивается как крайне тяжелое, сообщает

Состояние мэра польского Гданьска Павла Адамовича, который был ранен ножом во время благотворительного концерта, оценивается как крайне тяжелое, сообщает Onet

По данным портала, политика экстренно прооперировали. Предположительно у него повреждена аорта.



В Университетском клиническом центре Гданьска, куда госпитализировали политика, подтвердили, что состояние Адамовича серьезное.





"Состояние здоровья мэра Адамовича очень серьезное. Пока никакой информации о его состоянии подаваться не будет. Завтра запланирована пресс-конференция в госпитале", – сообщили РИА Новости в медцентре.

Во время инцидента мужчина кричал, что был незаконно осужден и обвинял в произошедшем власти. По данным СМИ на сцену нападавший проник по удостоверению работника СМИ. Злоумышленник задержан, полиция выясняет его мотивы.

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