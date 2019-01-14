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В Германии ответили на угрозы посла США о санкциях

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В бундестаге отреагировали на заявление Ричарда Гренелла, пригрозившего немецким компаниям санкциями за участие в Северном потоке-2.
В Бундестаге ответили на угрозы американского посла
В Бундестаге ответили на угрозы американского посла

Заместитель председателя фракции Левой партии в бундестаге Фабио Де Мази прокомментировал письма посла США в Германии Ричарда Гренелла, в которых дипломат говорит о возможных санкциях для немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2, пишет Spiegel.
 
"У посла США, по-видимому сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона", – заявил Де Мази. 
 
Он добавил, что введение санкций, о которых говорилось в письмах Гренелла, противоречит международному праву.
 
Зампредседателя Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер отреагировал на письма посла в Twitter. "Знает ли господин Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии прошли?" – написал он. 
 
Представитель блока ХДС/ХСС Юрген Хардт назвал угрозы санкций "новым и недопустимым односторонним ужесточением тона в трансатлантических отношениях".

В обход Украины. Выбран маршрут Турецкого потока-2
 
Напомним, ранее посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода Северный поток-2. 

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Теги: США, Германия, Северный поток, санкции
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
КульныйПэрэць    14.01.2019, 01:28
Оценка:  0
КульныйПэрэць
Как же ж так!Посла"свердержавы"и послали в стойло!Ах вы внуки Ленина,дети Путина!Бугагагагагага!!!
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