В Германии ответили на угрозы посла США о санкциях
В бундестаге отреагировали на заявление Ричарда Гренелла, пригрозившего немецким компаниям санкциями за участие в Северном потоке-2.
Заместитель председателя фракции Левой партии в бундестаге Фабио Де Мази прокомментировал письма посла США в Германии Ричарда Гренелла, в которых дипломат говорит о возможных санкциях для немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2, пишет Spiegel.
"У посла США, по-видимому сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона", – заявил Де Мази.
Он добавил, что введение санкций, о которых говорилось в письмах Гренелла, противоречит международному праву.
Зампредседателя Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер отреагировал на письма посла в Twitter. "Знает ли господин Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии прошли?" – написал он.
Представитель блока ХДС/ХСС Юрген Хардт назвал угрозы санкций "новым и недопустимым односторонним ужесточением тона в трансатлантических отношениях".
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Напомним, ранее посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода Северный поток-2.
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