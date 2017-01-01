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В центре Торонто произошла стрельба

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В канадском Торонто произошла стрельба: один человек получил ранения. Стрелка пока не задержали.
В Канаде произошла стрельба
В Канаде произошла стрельба
twitter.com/ColinWxchase

В центре Торонто в воскресенье, 13 января, произошла стрельба, в результате один человек пострадал, сообщает CTV News.
 
По данным телеканала, пострадавший госпитализирован с серьезными ранениями.
 
Личность стрелка пока неизвестна. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
 
Ранее сообщалось, что при перестрелке в Мексике погибли 24 человека. Кроме того, в центре Кельна произошла стрельба.

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Теги: Канада, стрельба, Торонто, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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