В центре Торонто произошла стрельба
В канадском Торонто произошла стрельба: один человек получил ранения. Стрелка пока не задержали.
В центре Торонто в воскресенье, 13 января, произошла стрельба, в результате один человек пострадал, сообщает CTV News.
По данным телеканала, пострадавший госпитализирован с серьезными ранениями.
Личность стрелка пока неизвестна. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что при перестрелке в Мексике погибли 24 человека. Кроме того, в центре Кельна произошла стрельба.
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