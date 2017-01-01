В центре Торонто произошла стрельба

В канадском Торонто произошла стрельба: один человек получил ранения. Стрелка пока не задержали.

В Канаде произошла стрельба twitter.com/ColinWxchase



В центре Торонто в воскресенье, 13 января, произошла стрельба, в результате один человек пострадал, сообщает В центре Торонто в воскресенье, 13 января, произошла стрельба, в результате один человек пострадал, сообщает CTV News По данным телеканала, пострадавший госпитализирован с серьезными ранениями.

Личность стрелка пока неизвестна. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что при перестрелке в Мексике погибли 24 человека . Кроме того, в центре Кельна произошла стрельба Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент