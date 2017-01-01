Трамп объявил о начале вывода войск США из Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона начинает вывод войск из Сирии.
США начинают вывод своих военнослужащих из Сирии, при этом не прекращая борьбу с боевиками террористической организации "Исламское государство". Об этом американский президент Дональд Трамп написал в Twitter в понедельник, 14 января.
По его словам, США атакуют ИГ "со многих сторон". "Мы нанесем удар снова с существующей поблизости военной базы, если террористическая группировка реформируется", – заявил Трамп.
Напомним, 19 декабря Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Предполагалось, что две тысячи военных могут быть выведены в течение 30 дней, но позднее американский президент согласился продлить срок до четырех месяцев. На днях США начали вывозить из Сирии наземную военную технику.
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