Трамп объявил о начале вывода войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона начинает вывод войск из Сирии.



США начинают вывод своих военнослужащих из Сирии, при этом не прекращая борьбу с боевиками террористической организации "Исламское государство". Об этом американский президент Дональд Трамп написал в Twitter в понедельник, 14 января.



По его словам, США атакуют ИГ "со многих сторон". "Мы нанесем удар снова с существующей поблизости военной базы, если террористическая группировка реформируется", – заявил Трамп.



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