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Трамп пригрозил Турции разорением

Комментариев: 2
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.
Трамп пригрозил разорить Турцию
Трамп пригрозил разорить Турцию


Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов. Об этом политик написал в Twitter понедельник, 14 января.

"Мы нанесем экономический удар по Турции, если она нападет на курдов. Необходимо создание 20-мильной зоны безопасности. В то же время я не хочу, чтобы курды провоцировали Турцию, Россию, Иран или Сирию. Они внесли самый большой вклад в разгром ИГ. Мы благодарны им за это, но сейчас необходимо вернуть войска домой", – заявил Трамп.

Напомним, ранее в Турции заявили, что начнут отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона.

19 декабря Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Предполагалось, что две тысячи военных могут быть выведены в течение 30 дней, но позднее американский президент согласился продлить срок до четырех месяцев.

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Теги: США, Турция, курды, Трамп, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    14.01.2019, 04:33
Оценка:  0
Колишній-східняк
А турки, после меморандума, Крыма и Донбасса, так испугались, так испугались....
Колишній-східняк    14.01.2019, 04:35
Оценка:  0
Колишній-східняк
Экономические меры должны быть такими, чтобы агрессору на второй день пардону пришлось просить. А так, как в нашем случае, - это насмешка и профанация.
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