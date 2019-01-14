Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.



Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов. Об этом политик написал в Twitter понедельник, 14 января.

"Мы нанесем экономический удар по Турции, если она нападет на курдов. Необходимо создание 20-мильной зоны безопасности. В то же время я не хочу, чтобы курды провоцировали Турцию, Россию, Иран или Сирию. Они внесли самый большой вклад в разгром ИГ. Мы благодарны им за это, но сейчас необходимо вернуть войска домой", – заявил Трамп.

Напомним, ранее в Турции заявили, что начнут отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона.

19 декабря Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Предполагалось, что две тысячи военных могут быть выведены в течение 30 дней, но позднее американский президент согласился продлить срок до четырех месяцев.

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