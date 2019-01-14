В США намерены допросить переводчиков со встреч Трампа и Путина – СМИ

В США разгорается скандал в связи информацией о засекречивании Дональдом Трампом встреч с Владимиром Путиным.

В США заинтересовались "секретными" встречами Трампа и Путина фотоколлаж Корреспондент.net



Адвокаты нескольких комитетов Палаты представителей Конгресса США могут вызвать на беседу переводчиков со встреч американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, сообщает

Адвокаты нескольких комитетов Палаты представителей Конгресса США могут вызвать на беседу переводчиков со встреч американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, сообщает ABC News

По данным телеканала, речь идет о комитетах нижней палаты парламента США по разведке и по иностранным делам.



Юристы намерены обсудить подобную инициативу 14 января. При этом адвокаты могут вызвать переводчиков на беседу с помощью повестки.



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