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В США намерены допросить переводчиков со встреч Трампа и Путина – СМИ

Комментариев: 1
В США разгорается скандал в связи информацией о засекречивании Дональдом Трампом встреч с Владимиром Путиным.
В США заинтересовались "секретными" встречами Трампа и Путина
В США заинтересовались "секретными" встречами Трампа и Путина
фотоколлаж Корреспондент.net

Адвокаты нескольких комитетов Палаты представителей Конгресса США могут вызвать на беседу переводчиков со встреч американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, сообщает ABC News.
 
По данным телеканала, речь идет о комитетах нижней палаты парламента США по разведке и по иностранным делам.
 
Юристы намерены обсудить подобную инициативу 14 января. При этом адвокаты могут вызвать переводчиков на беседу с помощью повестки.
 
Ранее сообщалось, что Трамп скрывает от членов администрации детали переговоров с Путиным. По данным The Washington Post, сведения о личных встречах лидеров США и РФ за последние два года в пяти местах отсутствуют даже в секретных документах. Сам президент США уверяет, что ничего не скрывает.

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Теги: США, Путин, переводчик, Трамп, допрос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
    14.01.2019, 05:58
Оценка:  0
Ситуация напоминает поиск ВС РОССИИ в Донбассе ....
Ну очень хочется что-то такое найти , а никак не получается ....)))
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