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Египетскую студентку отчислили из университета за объятия с мужчиной

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Девушку отчислили после того, как ее молодой человек сделал ей предложение и обнял ее на территории университета.
Университет аль-Азхар в Каире
Университет аль-Азхар в Каире
YouTube

Студентку египетского университета аль-Азхар в Каире отчислили из-за объятий с мужчиной, сообщает Ahram Online.
 
Девушку наказали в начале января после того, как в сети появилось видео, на котором она обнимается со своим женихом в кампусе учебного заведения. 
 
На записи видно, как мужчина дарит девушке букет, встает на одно колено и делает предложение. Получив положительный ответ, он обнимет и подхватывает свою невесту на руки.
 
После того, как видео дошло до руководства университета, студентку было решено отчислить за нарушение правил вуза. Девушка может обжаловать решение руководства в дисциплинарной комиссии.
 
Аль-Азхар является одним из самых престижных мусульманских духовных образовательных учреждений и одним из старейших университетов мира.

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Напомним, ранее разразился международный скандал вокруг 18-летней студентски из Саудовской Аравии, которая сбежала из страны из-за насилия в семье.

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Теги: Права человека, Египет, объятия, женщина, студентка
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Источник: korrespondent.net

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