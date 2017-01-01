Египетскую студентку отчислили из университета за объятия с мужчиной

Девушку отчислили после того, как ее молодой человек сделал ей предложение и обнял ее на территории университета.



Студентку египетского университета аль-Азхар в Каире отчислили из-за объятий с мужчиной, сообщает

Студентку египетского университета аль-Азхар в Каире отчислили из-за объятий с мужчиной, сообщает Ahram Online

Девушку наказали в начале января после того, как в сети появилось видео, на котором она обнимается со своим женихом в кампусе учебного заведения.



На записи видно, как мужчина дарит девушке букет, встает на одно колено и делает предложение. Получив положительный ответ, он обнимет и подхватывает свою невесту на руки.



После того, как видео дошло до руководства университета, студентку было решено отчислить за нарушение правил вуза. Девушка может обжаловать решение руководства в дисциплинарной комиссии.







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Аль-Азхар является одним из самых престижных мусульманских духовных образовательных учреждений и одним из старейших университетов мира.

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