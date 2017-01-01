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На Аляске произошло землетрясение

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Пострадавших и разрушений в результате землетрясения, по предварительным данным, нет.
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье, 13 января, в окрестностях Анкориджа, штат Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США, пишет Голос Америки.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Эпицентр землетрясения находился в 11 километрах к юго-западу от населенного пункта Пойнт-Маккензи на глубине 40 километров.

Ранее сообщалось о землетрясении в Иране, в результате которого пострадали 75 человек.

Также сообщалось, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов.

 

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Теги: Землетрясения, Аляска, магнитуда, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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