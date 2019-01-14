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В РФ взрыв в многоэтажке: под завалами люди

Комментариев: 1
Инцидент произошел в городе Шахты Ростовской области. Спасатели ищут под завалами обрушившегося дома шесть человек.
В Шахтах прогремел взрыв в жилом доме
В Шахтах прогремел взрыв в жилом доме
Скриншот из видео

В российском городе Шахты Ростовской области утром в понедельник, 14 января, прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

В результате взрыва произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей. 

"Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома", - пишет Интерфакс со ссылкой на представителя МЧС РФ.

Погиб один человек.

После взрыва 140 человек эвакуированы в пункт временного размещения.

Спасатели занимаются поисками шестерых человек, которые остались под завалами.

Как сообщалось, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек.

 

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Теги: Россия, газ, видео, фото, дом, взрыв, жертвы, обрушение, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
doc1    14.01.2019, 09:02
Оценка:  +1
doc1
уйло взялся за старое!
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