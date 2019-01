В Иране упал грузовой Boeing

В Иране при посадке в аэропорту города Кередж разбился грузовой самолет Boeing 707.

Об этом сообщает агентство Fars.

Авария произошла в окрестностях Тегерана при посадке. Известно, что самолет летел из Бишкека (Киргизия).

По данным издания Press TV на борту самолета находились 10 человек. Спасатели и машины скорой помощи уже работают на месте аварии.Также сообщается, что Boeing 707 эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines.

Footage shows the site of cargo plane crash near #Iran's Fath Airport pic.twitter.com/D8m1bbg4qA