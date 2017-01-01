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В Иране упал грузовой Boeing

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Самолет направлялся из Бишкека в город Кередж в пригороде Тегерана. На борту находились 10 человек, судьба их не известна.
Boeing разбился в окрестностях Тегерана
Boeing разбился в окрестностях Тегерана
Farsnews.com

В Иране при посадке в аэропорту города Кередж разбился грузовой самолет Boeing 707.

Об этом сообщает агентство Fars.

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Авария произошла в окрестностях Тегерана при посадке. Известно, что самолет летел из Бишкека (Киргизия).

По данным издания Press TV на борту самолета находились 10 человек. Спасатели и машины скорой помощи уже работают на месте аварии.Также сообщается, что Boeing 707 эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines.

 Farsnews.com/фото крушения самолета
 

Ранее сообщалось, что обнаружен речевой самописец самолета авиакомпании Lion Air, разбившегося в Яванском море в октябре 2018 года. На борту находились 189 человек, включая троих детей.

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Теги: Иран, самолет, авария, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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