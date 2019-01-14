Турция ответила на угрозы Трампа из-за курдов

Анкара намерена воевать против сирийских курдов, несмотря на угрозы американских санкций.

Турция продолжит борьбу против сирийских курдов, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести экономические санкции против Анкары. Об этом написал в Twitter советник президента Турции Ибрагим Калын.

"Господин Трамп, террористы не могут быть вашими партнерами и союзниками. Турция ожидает, что США будут уважать наше стратегическое партнерство, и не хочет, чтобы оно было омрачено террористической пропагандой", - написал дипломат.

По его словам, "нет разницы между ДАИШ (арабское название ИГИЛ), РПК (Рабочая партия Курдистана), PYD (курдская партия Демократический союз) и YPG (курдские Отряды народной самообороны).

"Мы продолжим борьбу против них всех", - подытожил Калын.

Как сообщалось, Трамп пригрозил Анкаре экономическими мерами, если Турция решит напасть на сирийских курдов. Об этом он сказал после объявления о начале вывода войск из Сирии.

Ранее в Турции заявили, что начнут отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона.

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