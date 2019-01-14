Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турция ответила на угрозы Трампа из-за курдов

Комментариев: 1
Анкара намерена воевать против сирийских курдов, несмотря на угрозы американских санкций.
Турция продолжает готовить военную операцию в Сирии
Турция продолжает готовить военную операцию в Сирии
Getty Images

Турция продолжит борьбу против сирийских курдов, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести экономические санкции против Анкары. Об этом написал в Twitter советник президента Турции Ибрагим Калын.

"Господин Трамп, террористы не могут быть вашими партнерами и союзниками. Турция ожидает, что США будут уважать наше стратегическое партнерство, и не хочет, чтобы оно было омрачено террористической пропагандой", - написал дипломат.

По его словам, "нет разницы между ДАИШ (арабское название ИГИЛ), РПК (Рабочая партия Курдистана), PYD (курдская партия Демократический союз) и YPG (курдские Отряды народной самообороны).

"Мы продолжим борьбу против них всех", - подытожил Калын.

Как сообщалось, Трамп пригрозил Анкаре экономическими мерами, если Турция решит напасть на сирийских курдов. Об этом он сказал после объявления о начале вывода войск из Сирии.

Ранее в Турции заявили, что начнут отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Турция, курды, Сирия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Peyot    14.01.2019, 11:16
Оценка:  0
Peyot
трамп сам дал добро на уничтожение турками курдов (вывод войск) а теперь пытается понто колотить типа я не я я ваще другой ))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь