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В Турции произошел взрыв на газопроводе

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Инцидент произошел в провинции Сакарья. Сообщений о жертвах не поступало.
В Турции прогремел взрыв на газопроводе
В Турции прогремел взрыв на газопроводе
Reuters (архивное фото)

В северозападной турецкой провинции Сакарья произошел взрыв на газопроводе. После этого вспыхнул пожар. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает Daily Sabah.

По предварительным данным, причиной взрыва стал разрыв трубы газопровода в результате эрозии почвы.

В результате взрыва никто не пострадал.

Вентили своевременно перекрыли, подачу газа прекратили.

Ранее сообщалось о взрыве газопровода компании Enbridge в Канаде.

Также сообщалось, что в Польше, в местности Мурована-Гослина около Познани, произошел взрыв газа.

 

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Теги: Турция, взрыв, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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