РФ и Япония начали переговоры по мирному договору

Старт переговорам дали министры иностранных дел стран на встрече в Москве. Мирные переговоры в конце 2018 года согласовали лидеры стран.

Министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Таро Коно в понедельник, 14 января, дал старт переговорам по мирному договору между двумя странами, сообщает Интерфакс.

"В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года, мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора", - сказал Лавров.

Российский министр отметил, что "в последние годы российско-японские отношения набрали неплохой темп и развиваются по целому ряду направлений".

"Не без сложностей, связанных с внешними факторами, но все-таки развивается и торгово-экономическое сотрудничество, в том числе на основе российского приоритетного инвестиционного списка и плана сотрудничества господина Абэ по восьми направлениям", - сказал Лавров.

Ранее в Японии заявили, что рассчитывают на поддержку США по заключению мирного договора с Россией в противовес растущему влиянию Китая.

Напомним, в конце 2018 года лидеры Японии и России провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В декларации указано, что после заключения мирного договора Японии будут переданы острова Хабомаи и Шикотан. При этом Япония настаивала на возвращении четырех островов – Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир.

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