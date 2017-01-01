США и Саудовская Аравия договорились соблюдать мир в Йемене

Госсекретарь приехал в Саудовскую Аравию накануне вечером из Катара в рамках своего недельного турне по арабским странам.

Государственный секретарь США Майл Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман договорились о выполнении достигнутых в Швеции мирных соглашений по Йемену. Об этом сообщило посольство США в Эр-Рияде на своей странице в Twitter в понедельник, 14 января.

"Помпео и наследный принц договорились о необходимости соблюдать заключенное в Швеции мирное соглашение, продолжать усилия по снижению эскалации в Йемене, а также о необходимости всеобъемлющего политического решения йеменского кризиса", – говорится в сообщении.

По информации посольства, Помпео поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку политического процесса в Йемене под эгидой ООН.

Госсекретарь приехал в Саудовскую Аравию в воскресенье вечером из Катара в рамках своего недельного турне по арабским странам.

Напомним, участники гражданской войны в Йемене договорились об освобождении тысяч пленных. Переговоры проходили в окрестностях столицы Швеции Стокгольма при посредничестве ООН.

Конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения Ансар Аллах продолжается с 2014 года. С марта 2015 года на стороне власти выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

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