Названо число жертв авиакатастрофы в Иране

В иранской армии сообщили, что при крушении самолета погибли 15 человек.

Число погибших в катастрофе самолета в Иране достигло 15 человек

Число погибших при крушении грузового Boeing 707 в Иране достигло 15 человек. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает Reuters со ссылкой на данные иранской армии.

Отмечается, что в результате крушения Boeing 707 погибли 15 из 16 человек, которые находились на борту. В авиакатастрофе выжил бортовой инженер, его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что спасатели сумели извлечь из-под обломков тела семерых погибших.

Напомним, минимум один человек погиб в результате падения вертолета на жилой сектор в Бразилии.

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