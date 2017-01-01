Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Названо число жертв авиакатастрофы в Иране

Комментариев: 0
В иранской армии сообщили, что при крушении самолета погибли 15 человек.
Число погибших в катастрофе самолета в Иране достигло 15 человек
Число погибших в катастрофе самолета в Иране достигло 15 человек

Число погибших при крушении грузового Boeing 707 в Иране достигло 15 человек. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает Reuters со ссылкой на данные иранской армии.

Отмечается, что в результате крушения Boeing 707 погибли 15 из 16 человек, которые находились на борту. В авиакатастрофе выжил бортовой инженер, его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что спасатели сумели извлечь из-под обломков тела семерых погибших. 

Напомним, минимум один человек погиб в результате падения вертолета на жилой сектор в Бразилии.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, погибшие, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь