Власти Рима и церковь спорят о монетах из фонтана Треви

Традиционно деньги, которые туристы кидали в знаменитый фонтан, шли на помощь бедным, однако, в этом году мэрия хочет пустить их на нужды города.

В Риме разгорелся спор между городской властью и Римо-католической церковью о том, что должно происходить с монетами, поднятыми из знаменитого фонтана Треви. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает ВВС.

Отмечается, что из массово посещаемого туристами фонтана ежегодно достают монет на 1,5 млн евро. Традиционно они передаются католической благотворительной организации Caritas, которая помогает обездоленным.

Однако, в этом году мэр Рима Вирджиния Раджи хочет, чтобы деньги были направлены на полуразрушенную городскую инфраструктуру.

В благотворительной организации говорят, что потеря этих средств нанесет удар по бедным.

"Мы не предполагали такого результата. Я все еще надеюсь, что это не окончательное решение", - сказал директор Caritas.

Однако, городские советники уже одобрили изменения, и они должны вступить в силу в апреле. В то же время многие итальянцы в социальных сетях просят городские власти пересмотреть решение.

Фонтан Треви, которому почти 300 лет, ежегодно посещают миллионы туристов.

Ранее стало известно, кому принадлежали найденные под посольством Ватикана кости.

Напомним, в конце октября во время проведения ремонта пола в помещении, которое с 1949 года занимает диппредставительство Ватикана, рабочие обнаружили почти целый скелет, а также другие кости.

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