Авиакомпания дважды по ошибке продавала билеты со скидкой в 90%

Такой сбой произошел уже второй раз с начала месяца. В прошлый раз билеты ушли со скидкой 95%. В обоих случаях компания не отказалась от проданных билетов.

Cathay Pacific по ошибке продала билеты со скидкой в 90%

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific по ошибке продала билеты первого класса за 10% их реальной стоимости. Такой инцидент в компании произошел уже во второй раз за последние пару недель. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает ВВС.

Отмечается, что премиум-билеты на рейсы в Португалию были проданы за 1512 долларов вместо обычной цены в 16 тысяч.

В компании заявили, что будут рады приветствовать на своих рейсах пассажиров, которые купили дешевые билеты.

Однако в Cathay Pacific все же проведут расследование причин ошибок в системе продажи билетов.

Также сообщается, что в начале января авиакомпания по ошибке продала авиабилеты в бизнес-класс с 95% скидкой. Пассажиры купили билеты по 675 долларов вместо 16 тысяч. Авиакомпания признала, что ошиблась, однако от проданных билетов не отказалась.

Напомним, эксперты назвали самую пунктуальную авиакомпанию.

Ранее сайт AirlineRatings составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира. Лидировала в нем австралийская Qantas, которую также прозвали "Летающий Кенгуру".

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