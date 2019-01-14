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Трамп сообщил "плохую новость для России" по нефти

Комментариев: 1
Американский президент похвастался объемамы добычи нефти и падении цен на топливо в США.
Трамп похвастался снижением цен на топливо в США
Трамп похвастался снижением цен на топливо в США
Рост добычи нефти в США является "плохой новостью для России". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 января.
 
 
"Цены на топливо падают в США, потому что президент Трамп осуществил дерегуляцию энергетики, и теперь мы производим гораздо больше нефти, чем когда-либо", - процитировал президент в Twitter программу Fox & Friends.
 
"Но это плохая новость для России, почему же президент Трамп мог такое сделать? Думали, он работал на Кремль?" - добавил Трамп.
 
Тем временем, сегодня цены на нефть опустились ниже 60 долларов за баррель, сменив тенденцию к подорожанию, которая продолжалась на протяжении девяти сессий, во время которого цена выросла почти на 10%, что стало двухлетним рекордом.
 
Ранее в России объявили о начале сокращения объемов добычи нефти, о котором договорились на заседании ОПЕК в декабре.
 
 

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Теги: Россия, нефть, США, Дональд Трамп, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent, добыча нефти
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    14.01.2019, 16:00
Оценка:  +6
Peyot
вялые неубедительные отмазки кремлевской шестерки трампа... ОН дал два года кремлядям подсобрать жирку, теперь на этих понутется типа вот я молодец. а сам сливает им сирию и т.д.
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