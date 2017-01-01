Германия планирует выйти из ЕС

Немецкая ультраправая партия также призвала ограничить и взять под контроль приток мигрантов в Европу.

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Немецкая ультраправая партия Альтернатива для Германии (АдГ) перед выборами в Европарламент приняла программу с пунктом о возможном выходе Берлина из Евросоюза, если ЕС не претерпит кардинальных изменений.

Об этом сообщает ТАСС.

“Если наши основные предложения по реформам существующей системы ЕС в надлежащее время не будут осуществлены, то нам кажется необходимым в качестве последнего варианта выход Германии или упорядоченный роспуск ЕС и создание нового европейского экономического и основанного на соблюдении общих интересов сообщества“, - цитирует ТАСС текст программы.

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При этом дата возможного выхода Германии из ЕС не уточняется. АдГ также призвала ограничить и взять под контроль приток мигрантов в Европу, чтобы “сохранить идентичность европейских народных культур“.

Напомним, выход Великобритании из состава Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем грозит дополнительным финансовым бременем для остальных членов ЕС.